8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

No Acre, Lula vai anunciar investimentos de quase R$ 900 milhões em obras nas BRs 364 e 317

As obras autorizadas abrangem um total de 286,7 quilômetros e serão executadas em pontos considerados cruciais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O estado do Acre vai receber um investimento de R$ 870,9 milhões para a recuperação e manutenção de trechos estratégicos das BRs 364 e 317. A medida deve ser anunciada nesta sexta-feira (8), em Rio Branco durante cerimônia realizada com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Os serviços contemplam desde o trecho entre a divisa do Acre com Rondônia até o entroncamento com a BR-317/ Foto: Reprodução

As obras autorizadas abrangem um total de 286,7 quilômetros e serão executadas em pontos considerados cruciais para o tráfego nas rodovias do estado. Além do presidente e do ministro, o evento contará com a participação do governador Gladson Camelí.

Os serviços contemplam desde o trecho entre a divisa do Acre com Rondônia até o entroncamento com a BR-317, passando por áreas que cortam os municípios de Bujari, Feijó e a região do Rio Gregório.

As intervenções na BR-364 são especialmente importantes, já que essa rodovia é a principal via terrestre que liga os municípios do interior à capital, Rio Branco. Já a BR-317 possui relevância estratégica por conectar o estado às fronteiras com Peru e Bolívia, favorecendo a integração internacional e impulsionando o comércio na região.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.