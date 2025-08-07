No Acre, Lula vai anunciar investimentos de quase R$ 900 milhões em obras nas BRs 364 e 317

O estado do Acre vai receber um investimento de R$ 870,9 milhões para a recuperação e manutenção de trechos estratégicos das BRs 364 e 317. A medida deve ser anunciada nesta sexta-feira (8), em Rio Branco durante cerimônia realizada com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro dos Transportes, Renan Filho.

As obras autorizadas abrangem um total de 286,7 quilômetros e serão executadas em pontos considerados cruciais para o tráfego nas rodovias do estado. Além do presidente e do ministro, o evento contará com a participação do governador Gladson Camelí.

Os serviços contemplam desde o trecho entre a divisa do Acre com Rondônia até o entroncamento com a BR-317, passando por áreas que cortam os municípios de Bujari, Feijó e a região do Rio Gregório.

As intervenções na BR-364 são especialmente importantes, já que essa rodovia é a principal via terrestre que liga os municípios do interior à capital, Rio Branco. Já a BR-317 possui relevância estratégica por conectar o estado às fronteiras com Peru e Bolívia, favorecendo a integração internacional e impulsionando o comércio na região.