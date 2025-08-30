No Festival da Farinha, deputado Zezinho Barbary elogia incentivo da prefeitura aos produtores rurais

O encerramento da 8ª edição do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, contou com a presença do deputado federal Zezinho Barbary, que ressaltou a relevância do evento para a valorização da agricultura familiar e da produção regional.

“É um prazer muito grande poder participar dessa grande festa. Ver a produção ser disposta para que o mundo possa conhecer a farinha e a agricultura produzida aqui em Cruzeiro do Sul me deixa muito feliz. Também é importante poder ouvir diretamente dos produtores e secretários de agricultura os pedidos de apoio, para que possamos, através do nosso mandato, dar condições de produzir mais e com mais qualidade”, afirmou o parlamentar.

O deputado também elogiou a organização da prefeitura e a visão do prefeito Zequinha Lima, que, durante o festival, promoveu competições voltadas aos derivados da mandioca. A programação contou com disputas como o melhor pão derivado da mandioca, a maior raiz, a maior tapioca e, neste sábado, a escolha da melhor farinha.

“Com certeza o prefeito Zequinha tem sido visionário. Ele tem organizado esse belíssimo festival através de toda a sua equipe e demonstrado carinho em apoiar a agricultura familiar. Esse trabalho valoriza os produtores, dá condições para que eles produzam mais e com qualidade, além de se sentirem acolhidos pelo poder público”, destacou Zezinho Barbary.

Veja o vídeo: