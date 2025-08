“Nos veremos ainda”: irmão transforma luto em canção no aniversário de jovem morto em acidente

No dia em que Thierry Almeida de Oliveira completaria 23 anos, a saudade falou mais alto, e virou música. Um mês após a trágica morte do jovem, seu irmão, Uilquisson Almeida de Oliveira, prestou uma emocionante homenagem com uma canção autoral que expressa a dor da perda, o amor fraterno e a esperança de um reencontro.

“Há um mês eu perdi o meu irmão e hoje é o aniversário dele. Ele faria 23 anos. E eu fiz essa música, essa canção, em forma de homenagem pra ele”, diz Uilquisson na abertura do vídeo divulgado nas redes sociais neste Sábado (2).

Na canção, versos carregados de emoção narram o luto que ainda é recente:

“Quando eu fecho meus olhos eu penso / Quando eu abro os meus olhos eu vejo / Um sorriso que empolgou o mundo inteiro…”

A composição também relembra a juventude e os sonhos de Thierry:

“Você com seus 22 anos / Tão novo e tão cheio de planos / Vivendo a vida tão intensamente / Como se soubesse o que viria à frente…”

A música, que tem ganhado repercussão entre amigos, familiares e internautas, revela o impacto da perda e a força da memória que permanece viva:

“A dor da partida me persegue / A dor de ‘eu te amo’ me consome / Mas eu sei que a vida é alegre e linda / E eu sei que meu amado irmão / Nos veremos ainda.”

Relembre o caso

Thierry Almeida de Oliveira, de 22 anos, morreu na madrugada do dia 15 de julho, após um grave acidente de trânsito em Cruzeiro do Sul, no bairro Aeroporto Velho. Ele conduzia uma motocicleta pela Avenida Vinte e Cinco de Agosto, quando perdeu o controle do veículo ao colidir com o canteiro central, vindo a se chocar contra um poste de energia elétrica.

Segundo informações do comandante do Batalhão de Trânsito da cidade, major Antônio Avelino, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ainda no local. Thierry estava desacordado e foi encaminhado, já intubado, para o Pronto-Socorro do Hospital Regional do Juruá. No entanto, não resistiu aos ferimentos.

A perícia apontou que o impacto foi violento, com possível fratura na mandíbula e forte pancada na cabeça. Como o acidente ocorreu durante a madrugada, nenhuma testemunha foi localizada no momento. A motocicleta foi entregue à irmã da vítima e não foi possível realizar o teste do bafômetro.