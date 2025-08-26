“O Discípulo da Dona Totó”: crônicas de Edson Carneiro chegam ao público nesta sexta-feira

O advogado e escritor acreano Edson Carneiro da Costa lança, no dia 29 de outubro, sexta-feira, às 19h, no Memorial dos Autonomistas, o livro O Discípulo da Dona Totó. A obra reúne crônicas que resgatam episódios marcantes da história e da vida cotidiana de Rio Branco, fruto da observação e da paixão do autor pela cultura e pelos costumes do Acre.

Natural da Rua Amazonas, no bairro Cadeia Velha, Edson Carneiro nasceu em 28 de agosto de 1947. Aos 78 anos, celebra o marco de ver suas crônicas reunidas em livro após anos de publicações em redes sociais, incentivado por amigos e amigas que acompanharam seus relatos.

O título da obra é uma homenagem à avó materna, Dona Idalina Moreira Barros, conhecida como Dona Totó. Parteira, lavadeira e rezadeira, ela foi também contadora de histórias e reconhecia em Edson aquele que seguiria sua tradição oral. “Não herdei a capacidade de contar histórias como ela, mas desenvolvi a habilidade de observar os acontecimentos de nossa Rio Branco e me dispus a escrever”, afirma o autor.

Entre os temas registrados no livro estão a primeira tourada em Rio Branco, a profecia do fim do mundo, as edições iniciais da Corrida Pedestre Cel. Sebastião Dantas e o surgimento do futebol de salão na capital acreana.

Formado em Direito e advogado inscrito na OAB/AC desde 1980, Edson Carneiro afirma se considerar um cronista dos acontecimentos marcantes de Rio Branco. “Sou antes de tudo um apaixonado pelo Acre, sua gente e seus costumes”, resume.

O evento de lançamento será aberto ao público e contará com sessão de autógrafos.