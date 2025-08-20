Governo inicia processo de licitação para nova ponte que ligará o bairro Quinze à Sobral

O governo do Acre deu início, nesta quarta-feira (20), ao processo de licitação para selecionar a empresa responsável pela construção da ponte do Quinze, que será a quinta sobre o Rio Acre. A obra será financiada com recursos provenientes de empréstimo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

A ponte terá a função de conectar o Segundo Distrito à Baixada da Sobral, bairro mais populoso de Rio Branco, com o intuito de desafogar o tráfego na região central da cidade e facilitar a mobilidade urbana.

A iniciativa integra o projeto do arco metropolitano, cuja ordem de serviço foi assinada pelo governador Gladson Cameli nesta semana. A ideia é que, com a ponte, a capital acreana ganhe uma alternativa viária estratégica para reduzir congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos.

O planejamento da ponte do Quinze começou em 2023, quando técnicos da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb) apresentaram o projeto ao Fonplata. Desde o dia 18 de agosto, o edital já está disponível nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 927996).

As empresas interessadas têm até as 10h do dia 15 de outubro de 2025 para enviar suas propostas pelo sistema eletrônico ComprasNet, quando se dará início à disputa de preços.