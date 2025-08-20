20/08/2025
Universo POP
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia
Jornalista Márcia Dantas relata decepção ao conhecer Xuxa
Neta de Lula defende Janja e diz que “machismo é o grande x da questão”
Vaza suposto áudio de Amanda Kimberlly após treta com Bruna Biancardi
Vestido da discórdia e pânico: casamento de Eduardo Costa é alvo de polêmicas
Bia Miranda e gato preto sofrem acidente de carro em SP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Homens de minissaia viralizam e causam debate sobre moda; veja
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’

Governo inicia processo de licitação para nova ponte que ligará o bairro Quinze à Sobral

Obra integra o projeto do arco metropolitano, já autorizado pelo governador Gladson Cameli

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O governo do Acre deu início, nesta quarta-feira (20), ao processo de licitação para selecionar a empresa responsável pela construção da ponte do Quinze, que será a quinta sobre o Rio Acre. A obra será financiada com recursos provenientes de empréstimo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

A ponte terá a função de conectar o Segundo Distrito à Baixada da Sobral, bairro mais populoso de Rio Branco, com o intuito de desafogar o tráfego na região central da cidade e facilitar a mobilidade urbana.

Imagem ampla do bairro Quinze, na área da orla, onde a Seop segue rigorosamente todos os trâmites processuais para desapropriações. Foto: Pedro Devani/Secom

A iniciativa integra o projeto do arco metropolitano, cuja ordem de serviço foi assinada pelo governador Gladson Cameli nesta semana. A ideia é que, com a ponte, a capital acreana ganhe uma alternativa viária estratégica para reduzir congestionamentos e melhorar o fluxo de veículos.

O planejamento da ponte do Quinze começou em 2023, quando técnicos da Secretaria de Habitação e Urbanismo (Sehurb) apresentaram o projeto ao Fonplata. Desde o dia 18 de agosto, o edital já está disponível nos sites www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 927996).

As empresas interessadas têm até as 10h do dia 15 de outubro de 2025 para enviar suas propostas pelo sistema eletrônico ComprasNet, quando se dará início à disputa de preços.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.