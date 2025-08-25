25/08/2025
Opera Acre realiza mais de 200 atendimentos cirúrgicos em sete municípios do estado; confira

Em Cruzeiro do Sul, o Hospital do Juruá concentrou atividades em cirurgias ginecológicas de maior complexidade

O programa Opera Acre, promovido pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), beneficiou mais de 200 pacientes neste fim de semana em sete municípios. Foram realizadas 124 cirurgias eletivas e 80 avaliações pré-cirúrgicas, dando à população o acesso a procedimentos de média e alta complexidade.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, a iniciativa marca um avanço histórico para a saúde pública no Acre. “Com o Opera Acre, conseguimos levar atendimentos especializados para todas as regiões do estado. Isso garante que cidadãos do Juruá, do Alto e Baixo Acre ou da capital tenham o mesmo direito de acesso a serviços de média e alta complexidade”, destacou.

Secretário Pedro Pascoal. Foto: Ingrid Kelly/Secom

Em Cruzeiro do Sul, o Hospital do Juruá concentrou atividades em cirurgias ginecológicas de maior complexidade. Já em Mâncio Lima, o Hospital Abel Pinheiro atendeu 25 mulheres em procedimentos de laqueadura, durante dois dias de mutirão.

Na capital, a Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo realizou, no dia 22, cerca de 50 atendimentos para correção de ginecomastia, que passam a integrar a rotina do programa aos sábados. Também foram feitas 10 cirurgias ginecológicas, cinco vasculares e cinco de redução mamária. No dia seguinte, a unidade recebeu mais de 30 pacientes para avaliação com indicação de colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), exame essencial para diagnóstico e tratamento de doenças do fígado, pâncreas e vias biliares.

Em Cruzeiro do Sul, o Hospital do Juruá concentrou atividades em cirurgias ginecológicas de maior complexidade/Foto: Reprodução

No interior, o impacto também foi significativo. Em Senador Guiomard, o Hospital Ary Rodrigues realizou 20 cirurgias gerais. Em Plácido de Castro, o Hospital Manoel Marinho Monte atendeu 20 pacientes na área de mastologia. Já em Brasileia, o Hospital Raimundo Chaar realizou 35 cirurgias gerais entre os dias 23 e 24, fortalecendo o atendimento na região de fronteira.

Opera Acre realiza mais de 200 atendimentos cirúrgicos em sete municípios do estado/Foto: Reprodução

Consolidado como uma das principais políticas públicas do governo estadual, o Opera Acre alia planejamento, investimentos e mobilização de equipes médicas para reduzir o tempo de espera por cirurgias.

Somente no primeiro semestre de 2025, o programa já realizou mais de 7 mil procedimentos em diversas especialidades, alcançando todas as regionais do estado e se consolidando como um dos maiores marcos da saúde pública acreana.

 

