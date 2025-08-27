“Operação Gota” será realizada em comunidades de Sena Madureira a partir desta sexta

As famílias que residem na zona rural de Sena Madureira, em comunidades de difícil acesso, irão receber a partir desta sexta-feira (29) as ações da “operação Gota”, que se trata de uma estratégia de vacinação capitaneada pelo Departamento de Imunização e Doenças imunopreveníveis em parceria com as secretarias de vigilância em saúde e ambiente, secretaria de saúde indígena e Ministério da Defesa.

De acordo com Luziete Queiroz, coordenadora do setor de imunização em Sena Madureira, todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização (PNI) estarão disponíveis para os ribeirinhos. “É fundamental que os moradores fiquem atentos e não percam essa oportunidade de se prevenir. Todas as comunidades englobadas nessa operação são distantes da zona urbana. Com isso, os moradores tem dificuldades em acessar as vacinas. A operação gota vem para suprir essa necessidade”, salientou.

A meta da iniciativa é ofertar às populações residentes em áreas ribeirinhas, quilombolas e indígenas todas as vacinas do sistema público de saúde, visando o controle e a manutenção da eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis.

Em Sena Madureira, serão atendidas 16 comunidades, com uma estimativa de 920 pessoas a serem vacinadas.

CONFIRA O CRONOGRAMA NAS COMUNIDADES:

Dia 29: Recife, Campo Osório, Porongaba e Novo Destino;

Dia 30: São Sebastião, São Bento, Nova Olinda, Santa Ana e Amapá;

Dia 31: Cachoeira, Lua Nova, Granja e Cuidado;

Dia 1º de setembro: Oriente, Itamaraty, Providência e São Benedito.