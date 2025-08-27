26/08/2025
Operário cai em buraco de 3m de profundidade em obra no Lago Norte

Escrito por Metrópoles
operario-cai-em-buraco-de-3m-de-profundidade-em-obra-no-lago-norte

Um homem de 62 anos caiu em um buraco de cerca de três metros de profundidade em uma obra na CA 06 do Lago Norte, na tarde desta terça-feira (26/8). Ele trabalhava no momento em que acabou caindo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para salvá-lo. Os bombeiros desceram pelo buraco utilizando uma escada e, empregando técnicas militares, retiraram o trabalhador com o auxílio de suspensórios e uma maca.

O trabalhador, que não foi identificado, apresentava possíveis luxações no ombro e no joelho esquerdos. Os bombeiros o levaram ao Hospital de Base.

O CBMDF não repassou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

