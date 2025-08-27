Operário cai em buraco de 3m de profundidade em obra no Lago Norte

Um homem de 62 anos caiu em um buraco de cerca de três metros de profundidade em uma obra na CA 06 do Lago Norte, na tarde desta terça-feira (26/8). Ele trabalhava no momento em que acabou caindo.
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para salvá-lo. Os bombeiros desceram pelo buraco utilizando uma escada e, empregando técnicas militares, retiraram o trabalhador com o auxílio de suspensórios e uma maca.
O trabalhador, que não foi identificado, apresentava possíveis luxações no ombro e no joelho esquerdos. Os bombeiros o levaram ao Hospital de Base.
O CBMDF não repassou mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.