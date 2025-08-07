8 de agosto de 2025
Palco Cultural do Sebrae promove domingo com música e dinâmicas no dia dos pais

Evento acontece no dia 10 de agosto, das 16h às 21h, na Gameleira, com atrações musicais e atividades infantis

O próximo domingo, 10 de agosto, será de celebração e cultura na Gameleira, em Rio Branco. O local será palco de mais uma edição do Palco Cultural, evento que reúne gafieira, pagode e roda de samba em uma programação especial para todas as idades.

Palco Cultural do Sebrae promove domingo com música e dinâmicas no dia dos pais na Gameleira/Foto: Reprodução

Realizado pelo Sebrae, com apoio do Governo do Estado do Acre, o evento começa às 16h e segue até às 21h, reunindo atrações locais que prometem animar o público. Entre as atrações confirmadas estão: Lara Pontes e banda, Moças do Samba, Pagodinho do Edil e Palhaço Peteleco, que comandará as atividades infantis, incluindo pinturas faciais para os pequenos.

O evento é gratuito e voltado para toda a família, com estrutura pensada para oferecer uma tarde e noite de lazer, cultura e convivência. Além da música, a proposta também valoriza os artistas locais e reforça o uso dos espaços públicos da capital como ponto de encontro e integração da comunidade.

ContilNet Notícias

