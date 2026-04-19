Evento “Cultura na Praça” reúne arte, tradição e diversão neste domingo (19), a partir das 16h

Uma tarde para celebrar a cultura, a música e a conexão com as raízes da floresta. O artista Pia Vila convida o público para participar do evento “Cultura na Praça”, que acontece neste domingo (19), a partir das 16h, em Rio Branco.

Com apresentação marcada para as 17h, Pia Vila promete um encontro vibrante com o “povo da floresta”, reunindo elementos da cultura indígena, música regional e momentos de interação com o público. A proposta é criar um ambiente leve, acessível e cheio de significado, onde tradição e entretenimento caminham juntos.

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“Vai ser um barato, vai ser muito legal. Vamos nos divertir juntos”, disse o artista ao reforçar o convite.

Aberto ao público, o evento busca valorizar a cultura local e proporcionar uma experiência diferente para quem deseja aproveitar o domingo com arte e identidade amazônica.

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