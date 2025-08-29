Pândega do Neto: novo episódio com Luzienne Lucena e David Dias mescla sertanejo com pop-rock

Neste episódio da Pândega do Neto, episódio de número nove, o programa traz dois cantores que estão em plena atuação nos bares e festas acreanos, Luzienne Lucena e David Dias.

Nascida em Sena Madureira, Luzienne que verte um vasto repertório eclético, que vai dos nossos memoráveis pop-rocks de Cássia Eller e Capital Inicial até o sertanejo de Simone Mendes, mostra toda a sua versatilidade vocal. Já David Dias, um paranaense que adotou Acre, como sendo seu também, esparrinha seu vozeirão nos melhores modões do sertanejo nacional e sucessos como Stand by me.

E, como nunca falta na Pândega do Neto, Osmir Neto inicia cantando sua nova balada rock ‘Camisetas’ e finaliza com ‘Você está longe’, uma produção sua lançada nos anos 90, que fez parte do seu LP, e está no Spotify e Deezer.

Assista: