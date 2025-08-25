Passageira denuncia importunação sexual e homem é preso após se masturbar dentro de ônibus

Um homem de 41 anos foi detido em Joinville (SC) após se masturbar dentro de um ônibus na frente de uma passageira. O caso aconteceu no último domingo (24), por volta das 12h30, e foi registrado como importunação sexual.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que seguia em direção ao Terminal Central quando percebeu a aproximação do suspeito. Inicialmente, ele estava sentado duas cadeiras à frente, mas trocou de lugar e se posicionou na mesma fileira que a mulher. Em seguida, começou a se masturbar diante dela.

A passageira acionou a PM, que foi até o local e deteve o homem em flagrante. Durante a abordagem, os policiais encontraram no celular dele vídeos em que aparecia se masturbando em outros locais públicos.

O suspeito foi conduzido à delegacia de polícia da cidade, onde o caso foi formalizado. Ele deve responder pelo crime de importunação sexual.