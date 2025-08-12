12 de agosto de 2025
Pastor é flagrado de calcinha e peruca em rua e alega “investigação”

Religioso afirma que usou roupas femininas durante investigação pessoal e denuncia tentativa de extorsão

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) mostra o bispo e líder religioso Eduardo Costa caminhando próximo a um bar em Goiânia (GO) vestido com uma calcinha e usando uma peruca loira. As imagens, publicadas pela página Goiânia Mil Graus, provocaram grande repercussão e geraram especulações sobre o motivo do pastor estar com roupas femininas em público.

Pastor é flagrado de calcinha e peruca em rua e alega “investigação”. Foto: Reprodução

Eduardo Costa, que também atua como cantor, tem cerca de 1,6 mil seguidores em seu perfil privado no Instagram, onde se apresenta como “Poder e milagres – pastor”. Entre seus trabalhos musicais, está a canção Barrabás, disponível em seu canal no YouTube.

Após a circulação do vídeo, o bispo gravou uma declaração ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para explicar o episódio. Ele afirmou que a vestimenta fazia parte de uma “investigação pessoal” que estava conduzindo para localizar um endereço, e que a iniciativa não faz parte de sua rotina.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, disse.

Segundo Eduardo, a pessoa responsável pela gravação exigiu um pagamento até o meio-dia desta segunda-feira para evitar a divulgação das imagens. O pastor relatou que optou por não ceder à chantagem e destacou que a esposa estava ciente da investigação, embora não soubesse de todos os detalhes.

Ele classificou o caso como tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem, mas não informou se registrou boletim de ocorrência até o momento.

Veja o vídeo:

 

