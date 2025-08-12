Pastor é flagrado de calcinha e peruca em rua e alega “investigação”

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (11) mostra o bispo e líder religioso Eduardo Costa caminhando próximo a um bar em Goiânia (GO) vestido com uma calcinha e usando uma peruca loira. As imagens, publicadas pela página Goiânia Mil Graus, provocaram grande repercussão e geraram especulações sobre o motivo do pastor estar com roupas femininas em público.

Eduardo Costa, que também atua como cantor, tem cerca de 1,6 mil seguidores em seu perfil privado no Instagram, onde se apresenta como “Poder e milagres – pastor”. Entre seus trabalhos musicais, está a canção Barrabás, disponível em seu canal no YouTube.

Após a circulação do vídeo, o bispo gravou uma declaração ao lado da esposa, a missionária Valquíria Costa, para explicar o episódio. Ele afirmou que a vestimenta fazia parte de uma “investigação pessoal” que estava conduzindo para localizar um endereço, e que a iniciativa não faz parte de sua rotina.

“Eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação minha e, de forma errada, acabei colocando uma peruca e um short para tentar localizar um endereço. Alguém me filmou escondido e tentou me extorquir”, disse.

Segundo Eduardo, a pessoa responsável pela gravação exigiu um pagamento até o meio-dia desta segunda-feira para evitar a divulgação das imagens. O pastor relatou que optou por não ceder à chantagem e destacou que a esposa estava ciente da investigação, embora não soubesse de todos os detalhes.

Ele classificou o caso como tentativa de constrangimento ilegal e uso indevido de imagem, mas não informou se registrou boletim de ocorrência até o momento.

Veja o vídeo: