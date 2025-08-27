Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem

A pastora Renallida Lima, que ficou conhecida nacionalmente como a “Pastora do Pix”, revelou ter se arrependido de uma tatuagem que fez em homenagem ao influenciador Hytalo Santos, atualmente preso.

Em entrevista ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, ela contou que chegou a tatuar uma referência ao amigo, mas que decidiu apagar em seguida:

“Cheguei a fazer, não minto. Mas sou pastora, estou em cima de um altar. Me arrependi e apaguei no mesmo tempo”, afirmou.

Relação com Hytalo Santos

Renallida lembrou como conheceu o influenciador, que chegou a lhe presentear com um templo para cultos:

“[Conheci o Hytalo] na internet, a princípio. Aí, ele nos convidou a fazer células [reuniões de oração], como tantas outras pessoas também. Ele nos deu esse templo”, disse.

Apesar da proximidade, a pastora ressaltou que não concordava com o conteúdo produzido por Hytalo e sua equipe:

“Tinha coisas que eu via na gravação, coisas que não compactuo, não abracei como verdade, nem aceito.”

Ela ainda confirmou que seu filho namorou uma das jovens que integravam a chamada “Turma do Hytalo”, mas reforçou que nunca se envolveu diretamente com as produções do influenciador.

📌 Fonte: Profissão Repórter / TV Globo/ Contigo!

✍️ Redação ContilNet Notícias