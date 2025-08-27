27/08/2025
Universo POP
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix

Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem

Renallida Lima, conhecida como “Pastora do Pix”, contou em entrevista que apagou homenagem feita ao influenciador preso

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A pastora Renallida Lima, que ficou conhecida nacionalmente como a “Pastora do Pix”, revelou ter se arrependido de uma tatuagem que fez em homenagem ao influenciador Hytalo Santos, atualmente preso.

Pastora e Hytalo Santos – Reprodução/Globo/Instagram

Em entrevista ao programa Profissão Repórter, da TV Globo, ela contou que chegou a tatuar uma referência ao amigo, mas que decidiu apagar em seguida:

“Cheguei a fazer, não minto. Mas sou pastora, estou em cima de um altar. Me arrependi e apaguei no mesmo tempo”, afirmou.

Relação com Hytalo Santos

Renallida lembrou como conheceu o influenciador, que chegou a lhe presentear com um templo para cultos:

“[Conheci o Hytalo] na internet, a princípio. Aí, ele nos convidou a fazer células [reuniões de oração], como tantas outras pessoas também. Ele nos deu esse templo”, disse.

Apesar da proximidade, a pastora ressaltou que não concordava com o conteúdo produzido por Hytalo e sua equipe:

“Tinha coisas que eu via na gravação, coisas que não compactuo, não abracei como verdade, nem aceito.”

Ela ainda confirmou que seu filho namorou uma das jovens que integravam a chamada “Turma do Hytalo”, mas reforçou que nunca se envolveu diretamente com as produções do influenciador.

📌 Fonte: Profissão Repórter / TV Globo/ Contigo!
✍️ Redação ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.