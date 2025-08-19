Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial

Um pen drive contendo cerca de 100 gravações caseiras e canções inéditas da cantora Marília Mendonça se tornou alvo de uma disputa entre seu empresário, Wander Oliveira, e a família da artista. Segundo o empresário, o material, compilado pelo amigo e parceiro de composição Juliano Soares (Tchula), contém rascunhos, gravações em voz e violão e interpretações da artista.

Wander Oliveira afirmou que doou sua parte nos direitos autorais ao espólio de Léo, filho da cantora, e acredita que o pen drive pertence a ele. No entanto, o empresário contou ao g1 que, após sua doação, o advogado da família estaria negociando o material com a gravadora Som Livre.

As negociações estão suspensas no momento, pois o pai de Léo, o cantor Murilo Huff, ainda precisa assinar os contratos que envolvem o filho, o que ainda não aconteceu. Nem Murilo nem Ruth Dias, mãe de Marília, se manifestaram sobre o assunto. A Som Livre se limitou a dizer que é a gravadora exclusiva de Marília Mendonça e que todos os futuros lançamentos são idealizados em conjunto com a família e seu escritório.

Fonte: g1

Redigido por Contilnet