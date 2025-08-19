19/08/2025
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa

Um pen drive com gravações caseiras de Marília Mendonça estão no centro de uma disputa entre os detentores dos direitos da obra da cantora

O empresário de Marília Mendonça, Wander Oliveira, revelou que a sertaneja tem músicas inéditas para lançar pelos próximos 20 anos, “com folga”.

Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa. Foto: Reprodução

Ele contou ao G1 que o catálogo da artista tem músicas lançadas em vida, registros de lives feitas durante a pandemia e outras gravações inéditas. Um exemplo é o álbum Decretos Reais, cujas músicas foram captadas na live Serenata, em maio de 2021.

Marília também tinha costume de criar materiais de maneira caseira, como gravar rascunhos de músicas no celular.

Pen drive em disputa

Um pen drive com gravações caseiras — incluindo registros de canções inéditas de Marília Mendonça — tornou-se motivo de impasse entre os responsáveis pela administração do legado da artista.

O material foi organizado por Juliano Soares, o Tchula, melhor amigo e parceiro de composição da cantora, e reúne entre 100 e 110 arquivos, segundo o empresário Wander Oliveira. O dispositivo contém ideias de músicas, gravações em voz e violão e interpretações de Marília, tanto de canções próprias quanto de outros artistas.

“Eu não achava que deveria ser meu ou de qualquer pessoa, que não fosse o Léo, o que tem nesse pen drive”, afirmou Wander Oliveira ao G1 , ao dizer que doou sua parte nos direitos ao espólio que será gerido pelo filho da cantora quando ele completar 18 anos. “Para mim, o pen drive pertence ao Léo. Eu gostaria que, no momento em que ele tivesse entendimento, fosse entregue para ele, para fazer o que quiser. Isso é a história da mãe dele.”

O empresário contou ainda que houve divergências após o acordo inicial: “Ficou entendido que os meus 50% seriam doados para o espólio. Mas, duas semanas depois, o advogado da família estava na Som Livre negociando o pen drive”.

No momento, porém, as negociações sobre os arquivos estão suspensas. O advogado da família, Robson Cunha, explicou o motivo.

“O Murilo obrigatoriamente precisa assinar todos os contratos que envolvem o Léo, o que ainda não aconteceu. Mas acredito que em breve deve acontecer, e aí nós teremos novos lançamentos da Marília.”

O cantor Murilo Huff, pai do filho da cantora, e Ruth Dias, mãe de Marília, não se manifestaram sobre o assunto.

Já a Som Livre afirmou, em nota, ser a gravadora exclusiva do repertório musical de Marília Mendonça e a responsável por qualquer lançamento futuro da artista. “Todos os projetos foram e continuarão sendo idealizados em conjunto com o escritório representante da artista e sua família, sempre com profundo respeito à memória e ao legado de Marília”, acrescentou a empresa.

