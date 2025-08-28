Perigo: Inmet emite alerta de baixa umidade para Rio Branco e outros municípios do Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para várias cidades do Acre, incluindo Rio Branco. O aviso é válido a partir das 3h da madrugada desta quinta-feira (28) até as 3h da sexta-feira (29) e chama atenção para os riscos à saúde e para o aumento da possibilidade de queimadas.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar pode cair para menos de 30% em algumas localidades, bem abaixo do índice de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como ideal para o bem-estar da população.

O órgão classifica os alertas de baixa umidade em três categorias: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).

O atual aviso está no nível amarelo, que é o mais brando, mas ainda exige cuidados como a ingestão frequente de líquidos, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e redobrar atenção com crianças e idosos.

As cidades que estão sob o alerta são: Rio Branco, Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Porto Acre.

Segundo especialistas, períodos prolongados de baixa umidade podem causar problemas respiratórios, aumentar o risco de incêndios florestais e provocar desconforto físico, especialmente em pessoas com doenças crônicas.