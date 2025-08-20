20/08/2025
PF indiciar Jair e Eduardo Bolsonaro por coação na ação penal do golpe

Áudios e mensagens apagados reforçam articulações para intimidar autoridades

A Polícia Federal indiciou nesta quarta-feira (20) o ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho dele, o deputado federa Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de obstrução de Justiça no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado.

A decisão consta de relatório entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) e também resultou em medidas contra o pastor Silas Malafaia, alvo de busca e apreensão e de retenção de passaporte.

PF indiciar Jair e Eduardo Bolsonaro por coação na ação penal do golpe/Foto: Reprodução

Malafaia alvo de mandado

Segundo a investigação, agentes cumpriram mandado de busca pessoal contra o pastor, com apreensão de celular e outros materiais.

Áudios e mensagens

No relatório, a PF informou que foram extraídos do celular de Jair Bolsonaro áudios e conversas com Malafaia e Eduardo Bolsonaro que haviam sido apagados.

Esses registros reforçariam, segundo os investigadores, as tentativas de articulação para intimidar autoridades brasileiras e atrapalhar os inquéritos que apuram a trama golpista.

