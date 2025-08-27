PF prende funcionário suspeito de usar acesso no aeroporto de Rio Branco para embarcar mala com cocaína

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (27) a Operação Área Restrita, com foco no combate ao tráfico interestadual de drogas utilizando voos comerciais que partem de Rio Branco.

A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

A investigação começou após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará. O homem havia desembarcado com 13,3 quilos de cocaína em uma mala despachada em Rio Branco. A abordagem ocorreu a partir de troca de informações entre as superintendências da PF dos dois estados.

De acordo com a apuração, o embarque da droga teria contado com o apoio de um funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços no Aeroporto Internacional de Rio Branco. O suspeito teria usado o acesso privilegiado às áreas restritas do terminal para driblar os mecanismos de fiscalização e facilitar o transporte da mala.

A Polícia Federal informou que os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As apurações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos.

VEJA COMO ELES AGIAM: