Piloto de avião é preso em suspeito de estupro contra duas funcionárias de hotel

Um homem de 66 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (22) suspeito de estuprar duas funcionárias de um hotel localizado em Moema, na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial, do Ibirapuera, e o consulado canadense foi comunicado sobre a ocorrência, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

De acordo com a polícia, o suspeito é Jamil Areeki, nascido no Iêmen e naturalizado canadense. Ele é piloto aposentado desde 2024 da Qatar Airways, empresa na qual trabalhou desde sua fundação, há cerca de 30 anos, até se aposentar em novembro.

Segundo informações da TV Record, os abusos ocorreram em dias consecutivos: na quinta-feira (21), Jamil teria estuprado uma camareira, e na sexta-feira (22) tentou violentar outra funcionária, ocasião em que foi detido pelas autoridades. As vítimas têm 21 e 33 anos, mas detalhes adicionais não foram divulgados devido à natureza do crime.

Até o momento, a defesa do suspeito não foi localizada, o hotel não se pronunciou sobre o caso e o consulado canadense também ainda não se manifestou.