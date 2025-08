Plantão: Globo interrompe programação para anunciar pedido de prisão de Jair Bolsonaro

A Rede Globo surpreendeu os telespectadores ao interromper, nesta segunda-feira (4), a exibição da novela A Viagem para exibir um plantão com o anúncio do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A informação foi divulgada após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que apontou o descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-presidente.

O momento escolhido para o plantão coincidiu com uma cena de conversa entre as personagens Diná e Dona Marocas, o que chamou a atenção dos fãs da trama exibida no canal Viva. A temida vinheta do plantão — que há tempos tem sido usada com menos frequência — voltou a ecoar nas TVs, reforçando o impacto e a gravidade da notícia.

Vale lembrar que a Globo não acionou o plantão em outras ocasiões recentes, como na morte da cantora Preta Gil, o que reforça a relevância atribuída à decisão judicial desta segunda-feira.

Outras emissoras também interromperam suas programações para informar o público. No SBT, por exemplo, também foi veiculado um plantão para anunciar a medida determinada por Moraes contra o ex-presidente.

Publicidade