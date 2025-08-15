Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão em Feijó e Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas prisões nos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul como parte da Operação Shamar, que combate a violência contra a mulher. As ações demonstram o compromisso da corporação em intensificar as medidas de proteção às vítimas no estado.

Em Feijó, a prisão de um suspeito por violência doméstica foi resultado de uma ação conjunta entre equipes de Rio Branco, Tarauacá e da delegacia local. Já em Cruzeiro do Sul, os agentes prenderam um homem de 42 anos que havia descumprido medidas protetivas e ameaçava a própria mãe.

A delegada e coordenadora da operação no Acre, Juliana De Angelis, destacou que a PCAC está comprometida em garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas e que as vítimas sejam acolhidas com segurança. “Cada prisão realizada demonstra que não há tolerância com quem insiste em praticar esses crimes”, afirmou.

