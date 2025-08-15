15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Polícia Civil do Acre cumpre mandados de prisão em Feijó e Cruzeiro do Sul

Operação Shamar foca no combate à violência contra a mulher e resulta em prisões no interior do estado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC) realizou duas prisões nos municípios de Feijó e Cruzeiro do Sul como parte da Operação Shamar, que combate a violência contra a mulher. As ações demonstram o compromisso da corporação em intensificar as medidas de proteção às vítimas no estado.

Em Feijó, a prisão de um suspeito por violência doméstica foi resultado de uma ação conjunta entre equipes de Rio Branco, Tarauacá e da delegacia local. Já em Cruzeiro do Sul, os agentes prenderam um homem de 42 anos que havia descumprido medidas protetivas e ameaçava a própria mãe.

A delegada e coordenadora da operação no Acre, Juliana De Angelis, destacou que a PCAC está comprometida em garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas e que as vítimas sejam acolhidas com segurança. “Cada prisão realizada demonstra que não há tolerância com quem insiste em praticar esses crimes”, afirmou.

Polícia Civil atua de forma firme contra agressores e garante o cumprimento das medidas protetivas. Foto: cedida

Fonte: Polícia Civil do Acre

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.