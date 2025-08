Polícia Civil do Acre é premiada pelo Conselho Nacional de Justiça por ações de enfrentamento à violência contra a mulher

A Polícia Civil do Acre (PCAC) alcançou reconhecimento nacional ao figurar entre os dez primeiros colocados na 5ª Edição do Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral 2025, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A premiação valoriza ações e projetos voltados à prevenção e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na categoria Atores e Atrizes do Sistema de Justiça Criminal, três projetos da PCAC se destacaram entre os inscritos de todo o país, evidenciando o empenho da instituição na construção de políticas públicas de proteção à mulher:

Closet Solidário, idealizado pela delegada coordenadora da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elenice Frez, alcançou a 7ª colocação;

Bem-me-Quer, iniciativa da delegada Mariana Gomes, ficou em 10º lugar;

Ei, Você Consegue!, da agente de Polícia Civil Ângela Adélia, obteve a 37ª colocação.

O Prêmio CNJ Juíza Viviane Vieira do Amaral foi instituído em homenagem à magistrada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vítima de feminicídio em 2020. A premiação reconhece iniciativas que promovem justiça, acolhimento e dignidade às mulheres, e é regida pela Resolução CNJ nº 377/2021.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, celebra o reconhecimento e destaca o compromisso da instituição com a causa. “Esse reconhecimento do CNJ é motivo de orgulho para toda a Polícia Civil do Acre. Mostra que nossas iniciativas não apenas produzem impacto positivo localmente, mas também servem de exemplo nacional na luta contra a violência de gênero. É o reflexo direto do trabalho sério e comprometido das nossas delegadas e agentes, que se dedicam diariamente à proteção e ao acolhimento das mulheres acreanas”, enfatiza.

A conquista reforça o papel da Polícia Civil como agente ativo na transformação social e no enfrentamento da violência doméstica, reafirmando seu compromisso com a promoção de direitos e da segurança das mulheres em todo o estado.