19/08/2025
Universo POP
Alerta barraco! Bruna Biancardi afronta Virgínia após ligação de madrugada para Neymar: ‘Ligando para homem casado?’
Influenciadora brasileira mostra carne a mais de 200 dólares nos EUA: ‘Dobrou de preço’
Série de ‘Harry Potter’ da HBO escala irmãos Weasley; veja elenco
Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi
Bruna Biancardi ignora polêmica e faz post após Amanda Kimberlly expor conversa
Receita brasileira de pirão é eleita um dos 10 melhores pratos do mundo
Coluna da Beth: sob encanto e elegância, Wolney Paiva e Lene Holanda dizem ‘sim’ no Terra Verde; VEJA FOTOS
Marília Mendonça tem material para 20 anos de lançamentos, diz empresário
Pen drive com gravações de Marília Mendonça é alvo de disputa judicial
Amanda Kimberlly se pronuncia e expõe conversa com Bruna Biancardi

Polícia Civil estuda novo concurso para oficial investigador; entenda

A categoria cobrava a unificação há anos como forma de modernizar a estrutura da instituição

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Governo do Acre oficializou a unificação dos cargos de escrivão e agente da Polícia Civil, criando a nova carreira de oficial investigador. A medida foi publicada no início de agosto, por meio de alteração na Lei Complementar nº 129/2004, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis do estado.

Os cargos serão unificados/Foto: Reprodução

A mudança segue a Lei Geral das Polícias Civis, sancionada em novembro de 2023, que determina a existência de apenas três cargos efetivos de nível superior: delegado, perito criminal e oficial investigador. No caso do novo cargo, as atribuições incluem ações de investigação e inteligência sob coordenação do delegado de polícia. Para concorrer, será necessário ter nível superior em qualquer área e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A categoria cobrava a unificação há anos como forma de modernizar a estrutura da instituição. O governador Gladson Cameli afirmou que a decisão valoriza os profissionais da Segurança Pública. “Estamos dando um passo importante para garantir mais eficiência, igualdade e reconhecimento ao trabalho desempenhado por esses servidores”, declarou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou que a medida representa um avanço institucional. “A unificação dos cargos é uma vitória da categoria e um fortalecimento da segurança pública. Essa decisão permitirá maior flexibilidade na atuação dos policiais e contribuirá para o aprimoramento do atendimento à população acreana”, disse.

O governo estadual informou que analisa a viabilidade de um novo concurso da Polícia Civil do Acre, mas ainda não há definição sobre vagas e cargos. O último certame foi realizado em 2017, organizado pelo Ibade, com 250 vagas distribuídas entre agente, escrivão, delegado e auxiliar de necropsia. A seleção incluiu provas objetivas, discursivas, exame físico, psicotécnico, médico e toxicológico, além de investigação social e curso de formação.

O prazo de validade desse concurso expirou em março de 2024, o que torna necessária a abertura de um novo edital para suprir o déficit de efetivo. À época, os aprovados chegaram a receber salário inicial de até R$15 mil, no caso do cargo de delegado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.