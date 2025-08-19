Polícia Civil estuda novo concurso para oficial investigador; entenda

O Governo do Acre oficializou a unificação dos cargos de escrivão e agente da Polícia Civil, criando a nova carreira de oficial investigador. A medida foi publicada no início de agosto, por meio de alteração na Lei Complementar nº 129/2004, que institui a Lei Orgânica da Polícia Civil e o Estatuto dos Policiais Civis do estado.

A mudança segue a Lei Geral das Polícias Civis, sancionada em novembro de 2023, que determina a existência de apenas três cargos efetivos de nível superior: delegado, perito criminal e oficial investigador. No caso do novo cargo, as atribuições incluem ações de investigação e inteligência sob coordenação do delegado de polícia. Para concorrer, será necessário ter nível superior em qualquer área e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A categoria cobrava a unificação há anos como forma de modernizar a estrutura da instituição. O governador Gladson Cameli afirmou que a decisão valoriza os profissionais da Segurança Pública. “Estamos dando um passo importante para garantir mais eficiência, igualdade e reconhecimento ao trabalho desempenhado por esses servidores”, declarou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, destacou que a medida representa um avanço institucional. “A unificação dos cargos é uma vitória da categoria e um fortalecimento da segurança pública. Essa decisão permitirá maior flexibilidade na atuação dos policiais e contribuirá para o aprimoramento do atendimento à população acreana”, disse.

O governo estadual informou que analisa a viabilidade de um novo concurso da Polícia Civil do Acre, mas ainda não há definição sobre vagas e cargos. O último certame foi realizado em 2017, organizado pelo Ibade, com 250 vagas distribuídas entre agente, escrivão, delegado e auxiliar de necropsia. A seleção incluiu provas objetivas, discursivas, exame físico, psicotécnico, médico e toxicológico, além de investigação social e curso de formação.

O prazo de validade desse concurso expirou em março de 2024, o que torna necessária a abertura de um novo edital para suprir o déficit de efetivo. À época, os aprovados chegaram a receber salário inicial de até R$15 mil, no caso do cargo de delegado.