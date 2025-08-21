21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Polícia Civil prende homem condenado por violência doméstica em Rodrigues Alves

Acusado foi investigado por agredir e perseguir sua enteada

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, cumpriu nesta semana um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de violência doméstica.

Polícia Civil prende homem condenado por violência doméstica em Rodrigues Alves. Foto: Reprodução

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o acusado foi investigado por agredir e perseguir sua enteada. A vítima relatou que sofreu abusos e agressões desde a adolescência e, após atingir a maioridade, decidiu denunciar o caso às autoridades.

O homem foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Ele será apresentado em audiência de custódia, onde a Justiça avaliará a legalidade e a manutenção de sua prisão.

A ação faz parte da Operação Shamar, que investiga e dá cumprimento a mandados judiciais relacionados a crimes de violência doméstica em todo o Estado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.