Polícia Civil prende homem condenado por violência doméstica em Rodrigues Alves

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, cumpriu nesta semana um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de violência doméstica.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o acusado foi investigado por agredir e perseguir sua enteada. A vítima relatou que sofreu abusos e agressões desde a adolescência e, após atingir a maioridade, decidiu denunciar o caso às autoridades.

O homem foi condenado a 7 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Ele será apresentado em audiência de custódia, onde a Justiça avaliará a legalidade e a manutenção de sua prisão.

A ação faz parte da Operação Shamar, que investiga e dá cumprimento a mandados judiciais relacionados a crimes de violência doméstica em todo o Estado.