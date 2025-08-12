Polícia confirma que arma do advogado ligado à morte de Juliana Chaar foi usada em execução de jovem

A Polícia Civil do Acre confirmou que a pistola calibre 9 mm encontrada com o advogado Keldheky Maia da Silva foi a mesma arma utilizada na execução de Victor Viny Pinheiro da Costa, de 28 anos, em outubro de 2024, em Rio Branco.

O resultado do exame de confronto balístico, realizado pelo Instituto de Criminalística, comparou as munições encontradas no corpo da vítima com projéteis apreendidos no caso mais recente, envolvendo a morte da advogada Juliana Chaar Marçal, ocorrida em 21 de junho deste ano, durante uma confusão em frente à casa noturna Dibuteco, na capital acreana.

Segundo a investigação, no episódio de junho, Keldheky Maia efetuou disparos contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior, que não foram atingidos. Logo depois, Juliana foi atropelada por uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por Diego Passos, e morreu no local. A pistola estava no veículo.

O inquérito aponta que Victor Viny foi baleado na casa do irmão, na Rua Brasília, bairro Vila Betel. O autor dos disparos, Miquésio Gomes da Costa, foi preso semanas depois, mas não revelou o paradeiro da pistola, que agora aparece ligada ao advogado. As circunstâncias de como a arma, antes em posse de um homicida, chegou até Keldheky Maia são investigadas.

Keldheky Maia foi preso preventivamente em 8 de agosto, e teve a custódia mantida em audiência. O juiz Alesson José Santos Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, destacou a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a repercussão social do caso. Apesar de ser primário e ter endereço fixo, o advogado permanecerá preso em sala de Estado Maior ou cela especial no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em razão da prerrogativa da profissão.

A defesa do advogado pediu a substituição da prisão por medidas cautelares, mas o pedido foi negado. O Ministério Público defendeu a manutenção da prisão preventiva.