12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Polícia confirma que arma do advogado ligado à morte de Juliana Chaar foi usada em execução de jovem

Segundo a investigação Keldheky Maia efetuou disparos contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior, que não foram atingidos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Civil do Acre confirmou que a pistola calibre 9 mm encontrada com o advogado Keldheky Maia da Silva foi a mesma arma utilizada na execução de Victor Viny Pinheiro da Costa, de 28 anos, em outubro de 2024, em Rio Branco.

A arma de Keldheky esteve envolvida em outro crime no passado/Foto: Reprodução

O resultado do exame de confronto balístico, realizado pelo Instituto de Criminalística, comparou as munições encontradas no corpo da vítima com projéteis apreendidos no caso mais recente, envolvendo a morte da advogada Juliana Chaar Marçal, ocorrida em 21 de junho deste ano, durante uma confusão em frente à casa noturna Dibuteco, na capital acreana.

Segundo a investigação, no episódio de junho, Keldheky Maia efetuou disparos contra Dhiones Siqueira Passos e Ledo Patrício da Silva Almeida Júnior, que não foram atingidos. Logo depois, Juliana foi atropelada por uma caminhonete Toyota Hilux, conduzida por Diego Passos, e morreu no local. A pistola estava no veículo.

O inquérito aponta que Victor Viny foi baleado na casa do irmão, na Rua Brasília, bairro Vila Betel. O autor dos disparos, Miquésio Gomes da Costa, foi preso semanas depois, mas não revelou o paradeiro da pistola, que agora aparece ligada ao advogado. As circunstâncias de como a arma, antes em posse de um homicida, chegou até Keldheky Maia são investigadas.

Keldheky Maia foi preso preventivamente em 8 de agosto, e teve a custódia mantida em audiência. O juiz Alesson José Santos Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, destacou a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a repercussão social do caso. Apesar de ser primário e ter endereço fixo, o advogado permanecerá preso em sala de Estado Maior ou cela especial no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em razão da prerrogativa da profissão.

A defesa do advogado pediu a substituição da prisão por medidas cautelares, mas o pedido foi negado. O Ministério Público defendeu a manutenção da prisão preventiva.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.