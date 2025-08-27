Polícia desarticula ponto de tráfico no interior do Acre e prende foragido acusado de dois homicídios

Investigadores da Polícia Civil do Acre (PCAC) realizaram uma operação na última terça-feira (26), no bairro Bela Vista, em Assis Brasil, que resultou na prisão de um homem foragido, apontado como autor de dois homicídios ocorridos no município neste ano. Durante a ação, os policiais apreenderam armas, drogas, munições, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com a equipe, a ação ocorreu em uma área periurbana conhecida como rota do tráfico e passagem clandestina entre a parte alta e baixa da cidade. No local, os investigadores identificaram um barraco fechado, alvo de denúncias de moradores sobre intensa movimentação de homens.

Durante a abordagem, um policial percebeu, através de uma fresta, que o suspeito estava agachado segurando uma arma de fogo, aparentemente um revólver de cano longo. Ao perceber que havia sido descoberto, o homem tentou fugir por uma janela lateral, portando uma carabina calibre .22 de cano serrado, que acabou sendo abandonada durante a fuga. Após cerca de 200 metros de acompanhamento a pé, o suspeito foi alcançado e detido.

Na vistoria do barraco, os policiais localizaram:

Uma espingarda calibre 12;

Uma carabina calibre .22 de cano serrado;

Cinco munições calibre 12 e uma calibre .22;

Dois invólucros de Skank;

Um pacote de crack;

Um rolo de plástico filme;

Uma balança de precisão;

R$ 76,00 em cédulas trocadas.

Segundo a PCAC, o local não possuía mobília, apenas colchões e roupas espalhadas pelo chão, indicando uso como ponto de apoio para atividades ilícitas.

As investigações confirmaram que o preso era foragido e apontado como autor dos homicídios de Reginaldo da Silva Mota, em 23 de junho de 2025, e Arizon Barbosa dos Santos, em 21 de agosto de 2025. Ele não possuía registro civil próprio (RG) e utilizava documentos do irmão para tentar enganar a polícia.

Todo o material apreendido e o suspeito foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. As investigações continuam para apurar possíveis conexões do detido com o tráfico e outros crimes na região.