21/08/2025
Universo POP
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”

Polícia do Acre prende foragido condenado a 9 anos por estupro de vulnerável

Crime ocorreu quando acusado ficou sozinho com a vítima, de 5 anos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um homem de 36 anos, identificado pelas iniciais J.J.S.A., foi preso na última quarta-feira (20) no município de Envira, no Amazonas. Ele havia sido condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável cometido em Rio Branco. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas.

Crime ocorreu quando acusado ficou sozinho com a vítima, de 5 anos/Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, o crime aconteceu quando o condenado estava hospedado na casa de uma prima, mãe da vítima, uma criança de apenas cinco anos. Em um momento em que a responsável precisou se ausentar, ele aproveitou para praticar o delito contra para molestar sexualmente a criança.

Após relatar o caso, a criança permitiu que o criminoso fosse identificado. Ele fugiu em seguida e permaneceu foragido até a condenação definitiva.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, ressaltou o trabalho integrado das forças policiais como fundamental para o resultado da operação.

“Essa prisão é fruto de uma atuação integrada e eficaz entre as polícias. A colaboração entre as instituições foi essencial para garantir que o investigado fosse localizado e preso, mesmo fora do estado. Isso mostra que a Polícia Civil está comprometida em trazer justiça e dar uma resposta firme à sociedade diante de crimes graves como este”, afirmou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.