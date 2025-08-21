Polícia do Acre prende foragido condenado a 9 anos por estupro de vulnerável

Um homem de 36 anos, identificado pelas iniciais J.J.S.A., foi preso na última quarta-feira (20) no município de Envira, no Amazonas. Ele havia sido condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável cometido em Rio Branco. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar do Amazonas.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu quando o condenado estava hospedado na casa de uma prima, mãe da vítima, uma criança de apenas cinco anos. Em um momento em que a responsável precisou se ausentar, ele aproveitou para praticar o delito contra para molestar sexualmente a criança.

Após relatar o caso, a criança permitiu que o criminoso fosse identificado. Ele fugiu em seguida e permaneceu foragido até a condenação definitiva.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, ressaltou o trabalho integrado das forças policiais como fundamental para o resultado da operação.

“Essa prisão é fruto de uma atuação integrada e eficaz entre as polícias. A colaboração entre as instituições foi essencial para garantir que o investigado fosse localizado e preso, mesmo fora do estado. Isso mostra que a Polícia Civil está comprometida em trazer justiça e dar uma resposta firme à sociedade diante de crimes graves como este”, afirmou.