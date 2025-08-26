26/08/2025
Polícia Federal intercepta pacote dos Correios com cédulas falsas e prende suspeito no Acre

A Polícia Federal informou que seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem que recebeu em sua residência uma encomenda contendo cédulas falsas de real, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

O suspeito foi abordado no momento da entrega do objeto/Foto: Reprodução PF

De acordo com a corporação, a ação contou com o apoio institucional dos Correios, dentro de um acordo de cooperação voltado ao combate a crimes praticados por meio do serviço postal.

O suspeito foi abordado no momento da entrega do objeto. Dentro do pacote, os policiais encontraram 10 cédulas de R$ 100, todas falsificadas, que somavam R$ 1 mil.

A Polícia Federal informou que seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar outros possíveis envolvidos.

O delito de falsificação de moeda é previsto no artigo 289 do Código Penal Brasileiro. O crime é considerado grave por atentar contra a fé pública e a estabilidade do sistema monetário.

