Polícia identifica corpos encontrados em ramal no Acre após duplo homicídio; veja detalhes

Na manhã desta segunda-feira (25), dois homens foram encontrados mortos no Ramal do Feijão Insosso, em Mâncio Lima, no interior do Acre. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime esteja relacionado à guerra entre facções criminosas pela disputa de rotas estratégicas do tráfico de drogas na região.

SAIBA MAIS: Dois corpos são encontrados em ramal de cidade no interior do Acre; polícia investiga o caso

As vítimas foram identificadas como Marcondes Melo da Cunha, de 39 anos, e João Paulo da Silva Pedroza, de 26 anos, morador de Cruzeiro do Sul. Testemunhas relataram que ambos foram vistos juntos em uma motocicleta na noite de domingo (24), pouco antes de serem assassinados a tiros.

De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra Marcondes. Já João Paulo não possuía registros criminais divulgados até o momento. O local onde os corpos foram encontrados é considerado estratégico para o tráfico, sendo monitorado constantemente pelas forças de segurança.

O delegado José Obetânio, responsável pelo caso, informou que equipes da Polícia Civil e da perícia criminal foram acionadas para investigar o duplo homicídio.

“Estamos em diligências para esclarecer a dinâmica do crime e dar uma resposta à sociedade”, afirmou.

As investigações seguem em andamento, e a autoria dos assassinatos ainda não foi confirmada.