Polícia prende “Mosquito” em operação nacional contra violência doméstica no Acre

27/08/2025
A Operação Shamar é focada no enfrentamento e prevenção de crimes relacionados a violência contra mulher

A Polícia Civil do Acre prendeu nesta terça-feira (27) um homem identificado pelo apelido de “Mosquito” durante diligências realizadas no município de Tarauacá. A ação integra a Operação Shamar, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com polícias civis de todo o país, voltada ao combate à violência doméstica, ao feminicídio e a crimes relacionados.

A prisão foi efetuada nesta terça-feira (27)/Foto: Reprodução

Equipes de investigação iniciaram buscas em áreas próximas ao local dos fatos, incluindo a Invasão do Zequinha e trechos da BR-364. Nas imediações do Instituto Federal do Acre (Ifac), os policiais localizaram uma bicicleta caída ao lado de um bananal e, após vistoria, encontraram um homem deitado entre as bananeiras.

Os agentes realizaram a abordagem e confirmaram tratar-se do suspeito. Ele foi preso em flagrante e algemado, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, já que apresentava sinais de embriaguez. O homem foi encaminhado ileso à Delegacia de Polícia Civil de Tarauacá, onde permanece à disposição da Justiça.

No Acre, a Operação Shamar envolve o reforço em diligências, cumprimento de mandados, prisões e ações educativas de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres.

