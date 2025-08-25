Polícia prende suspeito pelo assassinato de duas professoras e jovem

A Polícia Civil da Bahia confirmou, nesta segunda-feira (25), a prisão de um homem suspeito de envolvimento no assassinato de duas professoras e uma jovem em Ilhéus. Além do triplo homicídio, o suspeito também é investigado por crimes relacionados ao tráfico de drogas.

O caso é acompanhado pelo Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que montou uma força-tarefa para esclarecer os fatos. As vítimas foram identificadas como Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos; Mariana Bastos da Silva, 20 anos; e Alexsandra Oliveira Suzart, 45 anos. Elas foram encontradas em um matagal no bairro Jardim Atlântico, com ferimentos provocados por arma branca. Maria e Alexsandra eram amigas e atuavam como professoras da rede municipal, enquanto Mariana era filha de Maria Helena.

A Polícia Civil informou que familiares e pessoas próximas já prestaram depoimento e que imagens de 15 câmeras de segurança da região estão sendo analisadas. No entanto, o local onde os corpos foram encontrados é considerado um ponto cego, dificultando a identificação de suspeitos.

Nos últimos dias, quatro pessoas foram interrogadas e encaminhadas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), passando por exames periciais que incluem análise genética, confronto de digitais e exame de lesões. Os laudos ainda não foram concluídos e serão essenciais para avançar nas investigações.

Entenda o caso

As vítimas foram vistas pela última vez na sexta-feira (15), quando saíram de casa para caminhar. Familiares registraram o desaparecimento ainda na noite do mesmo dia, dando início às buscas. A Polícia Militar da Bahia (PMBA) confirmou a localização dos corpos no bairro São Francisco, em Ilhéus, no sábado, e acionou o DPT para perícia e remoção.

Em nota, a Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) lamentou a morte das professoras, decretando luto de três dias e pedindo celeridade na investigação para responsabilizar os autores do crime. A Prefeitura de Ilhéus também se solidarizou com familiares e amigos, destacando a contribuição das servidoras para o desenvolvimento do município.