15/08/2025
A Polícia de Rondônia está à procura de um influenciador digital acusado de provocar tumulto no aeroporto internacional de Porto Velho, na noite de quinta-feira (14). O homem teria deixado uma mochila com um artefato falso no saguão, obrigando a evacuação imediata do terminal e a intervenção do esquadrão antibombas.

Polícia procura influenciador acusado de provocar pânico com bomba falsa em aeroporto em Porto Velho. Foto: Reprodução

De acordo com as autoridades, câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito posou para uma selfie ao lado da bagagem suspeita antes de abandoná-la e deixar o local em um carro de aplicativo. Diante da ameaça, a área foi isolada e todos os passageiros e funcionários retirados às pressas. O suposto explosivo foi detonado por especialistas como medida preventiva.

A vistoria revelou que o objeto era uma imitação grotesca de bomba, montada com um tijolo, fios e uma calculadora. As atividades no aeroporto foram retomadas por volta das 23h15, sem cancelamento de voos, segundo a administração do terminal.

A investigação segue em andamento. As imagens de segurança já estão em posse da polícia, que busca identificar e localizar o responsável pela ação considerada de extremo risco e mau gosto.

