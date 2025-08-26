Ponte sobre o Igarapé Preto, na BR-307, será interditada nesta quarta em Cruzeiro do Sul; saiba mais

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) anunciou que a ponte sobre o Igarapé Preto, localizada na BR-307, comunidade Santa Maria, próximo ao Ramal do Belchior, em Cruzeiro do Sul, será interditada temporariamente nesta quarta-feira, 27.

A paralisação terá duração de 12 horas, das 7h da manhã às 19h, período destinado à troca das pranchas e do piso de uso da estrutura. O órgão orienta que motoristas e moradores da região programem seus deslocamentos para evitar transtornos durante o serviço.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou que a intervenção é necessária para garantir a segurança e a melhoria da trafegabilidade na via.

Confira a nota na íntegra: