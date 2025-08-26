26/08/2025
Ponte sobre o Igarapé Preto, na BR-307, será interditada nesta quarta em Cruzeiro do Sul; saiba mais

Intervenção do Deracre acontece das 7h às 19h para serviços de manutenção da estrutura

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) anunciou que a ponte sobre o Igarapé Preto, localizada na BR-307, comunidade Santa Maria, próximo ao Ramal do Belchior, em Cruzeiro do Sul, será interditada temporariamente nesta quarta-feira, 27.

A interdição terá duração de 12 horas, das 7h da manhã às 19h/Foto: Reproduçao/Ilustrativa

A paralisação terá duração de 12 horas, das 7h da manhã às 19h, período destinado à troca das pranchas e do piso de uso da estrutura. O órgão orienta que motoristas e moradores da região programem seus deslocamentos para evitar transtornos durante o serviço.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou que a intervenção é necessária para garantir a segurança e a melhoria da trafegabilidade na via.

Confira a nota na íntegra:

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) informa que a ponte sobre o Igarapé Preto, localizada na BR-307, comunidade Santa Maria, próximo ao Ramal do Belchior, em Cruzeiro do Sul, será interditada temporariamente nesta quarta-feira, 27, para serviços de manutenção.

A interdição terá duração de 12 horas, das 7h da manhã às 19h, período em que serão realizadas a troca das pranchas e do piso de uso da estrutura.

O Deracre orienta que condutores e moradores da região programem seus deslocamentos e agradece a compreensão de todos, reforçando que a intervenção é necessária para garantir a segurança e melhor trafegabilidade na via.

Sula Ximenes
Presidente do Deracre

