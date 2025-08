Ponto facultativo antecipado altera serviços em Rio Branco; veja o que abre e fecha nesta segunda

O governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco anteciparam para esta segunda-feira (4) o ponto facultativo referente ao feriado da Revolução Acreana, tradicionalmente celebrado em 6 de agosto. A decisão foi formalizada por meio de decreto, permitindo que secretários e gestores convoquem servidores para expediente normal, caso seja necessário, sem que haja necessidade de compensação de horas.

Com a mudança, a Central de Serviços Públicos (OCA) e as demais repartições públicas não estarão abertas nesta segunda-feira. O atendimento ao público nesses órgãos será retomado normalmente na terça-feira (5).

Na área da saúde, os serviços considerados essenciais, como hospitais, pronto-socorro e unidades de emergência, seguirão funcionando normalmente durante o ponto facultativo, garantindo o atendimento à população.

O setor bancário, segundo o Sindicato dos Bancários do Acre (Seeb-AC), terá expediente regular nesta segunda-feira, com funcionamento normal em todas as agências.

As agências dos Correios também funcionarão normalmente nesta segunda-feira (4) e seguirão abertas na quarta-feira (6), data oficial do feriado estadual.

O Via Verde Shopping manterá seu funcionamento habitual, das 10h às 22h, sem alteração na programação por conta do ponto facultativo.

Já no Poder Judiciário, o expediente será mantido nesta segunda-feira. O atendimento será suspenso apenas na quarta-feira (6), quando haverá regime de plantão para atender demandas urgentes.