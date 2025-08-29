Prefeitura de Brasiléia recebe motos e recursos para iluminação pública de emenda parlamentar

Prefeitura recebe emenda de R$ 100 mil do deputado Arlenilson Cunha para aquisição de motos e melhoria da iluminação pública

A Prefeitura de Brasiléia recebeu nesta sexta-feira (29), três motocicletas Cros 0 km, modelo 2025, e recursos para a melhoria da iluminação pública.

O investimento, no valor de R$ 100 mil, é resultado de emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha.

As motos zero quilômetro foram adquiridas com recursos de emenda parlamentar do deputado Arlenilson Cunha/Foto: Ascom

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que as motos serão fundamentais para reforçar o trabalho das equipes das secretarias municipais.

“Essa emenda é de grande importância para o nosso município e chega bem na hora. Foram R$ 50 mil aplicados na compra das três motos bros 0 km, modelo 2025, que serão destinadas às secretarias de Educação e Saúde, garantindo os serviços de qualidade e com segurança. O restante do recurso será investido na aquisição de equipamentos de eletricidade para ampliar e melhorar a iluminação pública. Ganha a cidade, ganha a população com mais segurança, qualidade de vida e serviços públicos mais rápido e práticos”, afirmou.

Prefeito Carlinhos do Pelado recebe as três motocicletas modelo 2025 entregues à Prefeitura de Brasiléia/Foto: Ascom

O deputado estadual Arlenilson Cunha destacou a importância de apoiar áreas essenciais para a população.

“O nosso mandato tem o compromisso de investir em melhorias que chegam diretamente às pessoas. Essas motos novas, destinadas à Educação e à Saúde, somadas ao investimento na iluminação pública, vão fortalecer o trabalho da gestão municipal e beneficiar milhares de cidadãos em Brasileia”, destacou.

Solenidade de entrega contou com a presença de autoridades locais, servidores e comunidade em frente à sede da Prefeitura/Foto: Ascom

A solenidade de entrega aconteceu em frente à sede da Prefeitura de Brasiléia e contou com a presença de autoridades locais, servidores e membros da comunidade.

Confira a galeria:

