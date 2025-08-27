26/08/2025
Universo POP
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
“Guerreiras do K-Pop” se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce, do Kansas City Chiefs
Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia

Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com Conselho Tutelar

Prefeito Zequinha Lima ressaltou que a gestão municipal reconhece a importância da atuação do Conselho Tutelar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece constantemente seu compromisso de apoio com as instituições parcerias. Neste sentido o prefeito Zequinha Lima recebeu nesta terça-feira,26, os conselheiros tutelares do município,o representante da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre -Ascontac, Jonas Aguiar, junto com o procurador municipal Rair Júnior e a Secretária de Assistência Social e cidadania, Milca Santos.

O objetivo foi alinhar ações conjuntas e reforçar os trabalhos voltados para a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com Conselho Tutelar/Foto: Ascom

A conselheira tutelar Suiane Oliveira, coordenadora do primeiro Conselho, destacou a importância do apoio do poder público para a continuidade das atividades.

“O Conselho Tutelar é ligado à Prefeitura e caminha lado a lado com a Secretaria de Assistência Social. Nosso trabalho envolve crianças e adolescentes em situações delicadas, e precisamos desse suporte para realizar atendimentos e encaminhamentos. Hoje foi uma reunião de agradecimento e alinhamento, porque o prefeito tem sido parceiro e tem mostrado compromisso com nosso trabalho”, afirmou.

Segundo ela, o Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul atende diariamente uma média de 5 a 6 casos, em sua maioria relacionados à evasão escolar, abuso e exploração sexual.

“São situações muito delicadas, que exigem ação rápida. Atualmente, trabalhamos com dez conselheiros, divididos em dois conselhos, todos funcionando no mesmo prédio, na Avenida 15 de Novembro, no Centro”, explicou.

Durante o encontro, o prefeito Zequinha Lima ressaltou que a gestão municipal reconhece a importância da atuação do Conselho Tutelar e busca oferecer as condições necessárias para que o órgão cumpra seu papel.

“O Conselho Tutelar é fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes. Sabemos da dedicação dos conselheiros. Nossa gestão vai continuar de mãos dadas com o Conselho, fortalecendo essa parceria e buscando melhorias, porque cuidar da infância e da juventude é cuidar do futuro de Cruzeiro do Sul”, destacou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.