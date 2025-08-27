Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece parceria com Conselho Tutelar

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul fortalece constantemente seu compromisso de apoio com as instituições parcerias. Neste sentido o prefeito Zequinha Lima recebeu nesta terça-feira,26, os conselheiros tutelares do município,o representante da Associação dos Conselheiros Tutelares do Acre -Ascontac, Jonas Aguiar, junto com o procurador municipal Rair Júnior e a Secretária de Assistência Social e cidadania, Milca Santos.

O objetivo foi alinhar ações conjuntas e reforçar os trabalhos voltados para a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A conselheira tutelar Suiane Oliveira, coordenadora do primeiro Conselho, destacou a importância do apoio do poder público para a continuidade das atividades.

“O Conselho Tutelar é ligado à Prefeitura e caminha lado a lado com a Secretaria de Assistência Social. Nosso trabalho envolve crianças e adolescentes em situações delicadas, e precisamos desse suporte para realizar atendimentos e encaminhamentos. Hoje foi uma reunião de agradecimento e alinhamento, porque o prefeito tem sido parceiro e tem mostrado compromisso com nosso trabalho”, afirmou.

Segundo ela, o Conselho Tutelar de Cruzeiro do Sul atende diariamente uma média de 5 a 6 casos, em sua maioria relacionados à evasão escolar, abuso e exploração sexual.

“São situações muito delicadas, que exigem ação rápida. Atualmente, trabalhamos com dez conselheiros, divididos em dois conselhos, todos funcionando no mesmo prédio, na Avenida 15 de Novembro, no Centro”, explicou.

Durante o encontro, o prefeito Zequinha Lima ressaltou que a gestão municipal reconhece a importância da atuação do Conselho Tutelar e busca oferecer as condições necessárias para que o órgão cumpra seu papel.

“O Conselho Tutelar é fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes. Sabemos da dedicação dos conselheiros. Nossa gestão vai continuar de mãos dadas com o Conselho, fortalecendo essa parceria e buscando melhorias, porque cuidar da infância e da juventude é cuidar do futuro de Cruzeiro do Sul”, destacou.