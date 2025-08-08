8 de agosto de 2025
Prefeitura de Cruzeiro do sul mantém Unidade Básica de Saúde aberta no ponto facultativo desta sexta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul mantém a Unidade Básica de Saúde Geosete Coelho Mariano, localizada no bairro Cruzeirinho, em funcionamento durante o ponto facultativo desta sexta-feira, 8,referente ao início da Revolução Acreana, comemorada em 6 de agosto. A unidade atenderá a população das 7h às 17h.

Os serviços de limpeza pública também seguem normalmente assegurando a manutenção do município.

O feriado foi transferido de quarta-feira, 6, para esta sexta-feira por meio do Decreto Nº 832, assinado pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

