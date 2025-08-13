13 de agosto de 2025
Universo POP
Novo vídeo mostra detalhes da ação do pastor de calcinha
Dono da Ultrafarma confessou crime e fez acordo milionário dias antes de ser preso
Musa do Flamengo exige foto do bumbum para escolher personal trainer
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
TikTok se manifesta sobre o banimento da conta de Hytalo Santos na plataforma
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro

Prefeitura diz que manutenção na fonte da Praça da Revolução não gera custos ao município

Além da fonte interativa, a Prefeitura também realizará manutenção preventiva na fonte contemplativa, que inclui a repintura da estrutura

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está acompanhando os reparos na fonte interativa da Praça da Revolução, executados pela empresa responsável pela obra. A intervenção é necessária após um incidente ocorrido durante o Carnaval de 2025, quando um caminhão munck entrou na praça transportando um contêiner pesado, para que a imprensa pudesse trabalhar durante a cobertura do evento.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, a manobra de um caminhão munck sobre o granilite da fonte pode ter desestabilizado conexões hidráulicas.

Fonte luminosa na Praça da Revolução/Foto: Reprodução

“Estamos removendo o granilite para identificar se houve dano nos encanamentos e corrigir o problema com rapidez, para que a fonte volte a funcionar normalmente”, explicou.

O prazo estimado para conclusão dos trabalhos é de 10 dias. O secretário ressaltou que toda a manutenção está sendo realizada dentro da garantia contratual, sem qualquer custo para a Prefeitura.

“Nenhum gasto para o município. A empresa responsável foi convocada, atendeu prontamente e executará todo o serviço sem custos”, afirmou.

Além da fonte interativa, a Prefeitura também realizará manutenção preventiva na fonte contemplativa, que inclui a repintura da estrutura.

“Todo equipamento precisa de cuidados periódicos. Vamos aproveitar o período de verão para deixar as duas fontes em pleno funcionamento e bem conservadas para a população”, destacou Cid Ferreira.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.