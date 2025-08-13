A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está acompanhando os reparos na fonte interativa da Praça da Revolução, executados pela empresa responsável pela obra. A intervenção é necessária após um incidente ocorrido durante o Carnaval de 2025, quando um caminhão munck entrou na praça transportando um contêiner pesado, para que a imprensa pudesse trabalhar durante a cobertura do evento.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira, a manobra de um caminhão munck sobre o granilite da fonte pode ter desestabilizado conexões hidráulicas.

“Estamos removendo o granilite para identificar se houve dano nos encanamentos e corrigir o problema com rapidez, para que a fonte volte a funcionar normalmente”, explicou.

O prazo estimado para conclusão dos trabalhos é de 10 dias. O secretário ressaltou que toda a manutenção está sendo realizada dentro da garantia contratual, sem qualquer custo para a Prefeitura.

“Nenhum gasto para o município. A empresa responsável foi convocada, atendeu prontamente e executará todo o serviço sem custos”, afirmou.

Além da fonte interativa, a Prefeitura também realizará manutenção preventiva na fonte contemplativa, que inclui a repintura da estrutura.

“Todo equipamento precisa de cuidados periódicos. Vamos aproveitar o período de verão para deixar as duas fontes em pleno funcionamento e bem conservadas para a população”, destacou Cid Ferreira.