Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana

O anúncio agitou as redes sociais. E até o perfil da prefeitura do Rio de Janeiro comentou sobre o noivado

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (26) que vai se casar com o jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Eles estão se relacionando desde 2023 e se conheceram por conta da turnê The Eras Tour, que veio para o Brasil. Kelce e Swift assumiram o namoro em setembro daquele ano, quando ela compareceu a um jogo do Chiefs para assistir ao jogador da NFL.

Taylor Swift em show da Eras Tour/Foto: Reprodução

O anúncio agitou as redes sociais. E até o perfil da prefeitura do Rio de Janeiro comentou sobre o noivado.

Em uma publicação no X, a página publicou maio = mês das noivas. Maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana.

A publicação movimentou os fãs, que entraram na brincadeira e afirmaram já estar se preparando para o show:

