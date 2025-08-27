Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana

A cantora Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (26) que vai se casar com o jogador de futebol americano Travis Kelce, do Kansas City Chiefs. Eles estão se relacionando desde 2023 e se conheceram por conta da turnê The Eras Tour, que veio para o Brasil. Kelce e Swift assumiram o namoro em setembro daquele ano, quando ela compareceu a um jogo do Chiefs para assistir ao jogador da NFL.
O anúncio agitou as redes sociais. E até o perfil da prefeitura do Rio de Janeiro comentou sobre o noivado.
Em uma publicação no X, a página publicou maio = mês das noivas. Maio = Todo Mundo no Rio em Copacabana.
A publicação movimentou os fãs, que entraram na brincadeira e afirmaram já estar se preparando para o show: