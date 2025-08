Preguiça é vista atravessando avenida movimentada em bairro de Rio Branco durante a madrugada

Uma cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela Avenida Tucunaré, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, nas primeiras horas deste domingo (3). Um bicho-preguiça foi visto se deslocando calmamente pela via urbana, surpreendendo motoristas que trafegavam pelo local.

O momento foi registrado pela professora Catarina Costa, que passava pela avenida no momento do flagrante. Segundo ela, o animal atravessava lentamente em direção à vegetação existente do outro lado da pista. A educadora optou por parar o veículo e esperar que o animal concluísse a travessia com segurança.

A presença da preguiça em área urbana pode estar relacionada à proximidade com fragmentos de floresta, comuns na capital acreana. O registro gerou repercussão nas redes sociais e reforça a importância de preservar os corredores ecológicos e respeitar a fauna local, que por vezes acaba adentrando espaços urbanos em busca de abrigo ou alimento.

Veja o vídeo: