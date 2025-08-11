O Estúdio Escarlate lançou, na última quinta-feira (7), em São Paulo, o Prêmio Chico Vive, voltado a iniciativas culturais e socioambientais desenvolvidas em comunidades da Amazônia e do Cerrado. A proposta é dar visibilidade a novos artistas e lideranças que seguem o legado do líder seringueiro, assassinado em Xapuri, no interior do Acre, em 1988.

A premiação integra uma plataforma digital sobre Chico Mendes, que também reúne o longa-metragem Chico Mendes, dirigido por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho, e um documentário biográfico que será lançado durante a COP30, em Belém. O projeto inclui ainda oficinas para jovens cineastas da região, ações socioambientais e uma TV digital.

O evento contou com a presença de artistas como Mariana Ximenes e Gabriel Leone, além da equipe do Escarlate. Segundo os organizadores, Chico Mendes é reconhecido como herói por manter seus princípios mesmo diante de ameaças e interesses contrários à preservação da floresta.