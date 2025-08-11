12 de agosto de 2025
Universo POP
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos
Dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop são presos
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta terça-feira
Cantora acusa influencer de agressão na gravidez: “Comecei a sangrar”
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades
Tendência inusitada: jovens usam chupetas para aliviar estresse

Prêmio inspirado em Chico Mendes é lançado por produtora em São Paulo e reúne artistas

O evento contou com a presença de artistas como Mariana Ximenes e Gabriel Leone, além da equipe do Escarlate

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Estúdio Escarlate lançou, na última quinta-feira (7), em São Paulo, o Prêmio Chico Vive, voltado a iniciativas culturais e socioambientais desenvolvidas em comunidades da Amazônia e do Cerrado. A proposta é dar visibilidade a novos artistas e lideranças que seguem o legado do líder seringueiro, assassinado em Xapuri, no interior do Acre, em 1988.

Chico Mendes

Chico Mendes/Foto: Reprodução

A premiação integra uma plataforma digital sobre Chico Mendes, que também reúne o longa-metragem Chico Mendes, dirigido por Sérgio Machado e Sérgio de Carvalho, e um documentário biográfico que será lançado durante a COP30, em Belém. O projeto inclui ainda oficinas para jovens cineastas da região, ações socioambientais e uma TV digital.

O evento contou com a presença de artistas como Mariana Ximenes e Gabriel Leone, além da equipe do Escarlate. Segundo os organizadores, Chico Mendes é reconhecido como herói por manter seus princípios mesmo diante de ameaças e interesses contrários à preservação da floresta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Acre registra mais de 2 mil casos de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2025

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.