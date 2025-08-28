Presidente do DNIT anuncia prazo para entrega da ponte de Rodrigues Alves: “É prioridade”

O presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Acre, Ricardo Araújo, esteve em Rodrigues Alves nesta quinta-feira (29), onde se reuniu com o prefeito Salatiel Magalhães para tratar sobre futuros investimentos em obras da ponte no município.

Durante a visita, Araújo ressaltou a importância da parceria entre o governo federal e a gestão municipal para garantir melhorias na área de infraestrutura. Ele destacou que o projeto em andamento deverá ser licitado ainda este ano, com previsão de entrega entre junho e julho do próximo ano.

“É uma responsabilidade nossa acompanhar de perto cada etapa. Essa obra é prioridade, e o compromisso do DNIT é assegurar que todo o processo seja conduzido com seriedade e transparência”, afirmou Ricardo Araújo.

O prefeito Salatiel Magalhães comemorou o anúncio e disse esperar que a inauguração da obra conte com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Para nós, é um momento histórico. A chegada desse projeto vai transformar a realidade do nosso município”, destacou.