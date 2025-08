Presidente nacional do Podemos declara apoio à pré-candidatura de Mailza ao governo do Acre

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, declarou apoio à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do Acre. A manifestação ocorreu esta semana por meio de uma videochamada, feita diretamente à Mailza.

A ligação foi acompanhada pelo presidente estadual do Podemos no Acre, o secretário de Esporte e Lazer, Ney Amorim.

Durante a conversa, Renata Abreu destacou a importância de mulheres na política e reafirmou seu compromisso com a construção de uma chapa forte no Acre.

“Falando aqui de mulher para mulher: Você sabe como é difícil para a gente estar na política. A gente precisa de ti muito, para montar uma boa chapa! Então eu queria muito a sua ajuda, mas a gente sabe que isso é guerra de leões, né? Então, eu quero ter uma leoa do meu lado me ajudando”, afirmou a presidente nacional.

Mailza agradeceu o apoio e destacou o fortalecimento do projeto que vem construindo. “Tenho recebido novos apoios com muita responsabilidade e o coração cheio de gratidão. O Podemos Nacional, por meio da presidente, deputada federal Renata Abreu, declarou apoio à nossa pré-candidatura ao Governo do Acre. Esse gesto fortalece nosso compromisso com um projeto que une sensibilidade, coragem e preparo para fazer o Acre seguir avançando”, declarou a vice-governadora.

Mailza também reforçou que essa união de forças entre mulheres na política é essencial. “De mulher para mulher, vamos caminhar com pessoas boas, que acreditam no futuro do nosso estado”, completou.

A deputada Renata Abreu finalizou a ligação prometendo tomar uma café com Mailza. “Em Brasília, tudo o que você precisar, estou à disposição. Pode esperar pro café, viu?”, disse.