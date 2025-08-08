PRF faz escolta e interdita via durante visita do presidente Lula à Casa de Acolhida Souza Araújo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando a escolta e a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita à Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8). A unidade, que presta atendimento a pessoas atingidas pela hanseníase, está localizada às margens da BR-364.

Como parte do protocolo de segurança, a PRF interditou o trecho da estrada que dá acesso à instituição. No momento, apenas veículos que saem do local estão sendo autorizados a circular. A via permanece bloqueada para quem tenta entrar na região.

A medida foi adotada para garantir a segurança da comitiva presidencial e o controle do fluxo de pessoas e veículos nas imediações da Casa de Acolhida. A expectativa é que, após o encerramento da visita, a via seja liberada gradualmente. Em seguida, o presidente seguirá para a sede da Cooperacre, onde anunciará investimentos em áreas como infraestrutura, educação e reforma agrária.