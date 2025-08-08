8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

PRF faz escolta e interdita via durante visita do presidente Lula à Casa de Acolhida Souza Araújo

No momento, apenas veículos que saem do local estão sendo autorizados a circular

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está realizando a escolta e a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita à Casa de Acolhida Souza Araújo, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8). A unidade, que presta atendimento a pessoas atingidas pela hanseníase, está localizada às margens da BR-364.

O presidente visitou a instituição antes de sua agenda oficial no estado/Foto: ContilNet

Como parte do protocolo de segurança, a PRF interditou o trecho da estrada que dá acesso à instituição. No momento, apenas veículos que saem do local estão sendo autorizados a circular. A via permanece bloqueada para quem tenta entrar na região.

A medida foi adotada para garantir a segurança da comitiva presidencial e o controle do fluxo de pessoas e veículos nas imediações da Casa de Acolhida. A expectativa é que, após o encerramento da visita, a via seja liberada gradualmente. Em seguida, o presidente seguirá para a sede da Cooperacre, onde anunciará investimentos em áreas como infraestrutura, educação e reforma agrária.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.