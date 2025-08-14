14/08/2025
Procissão, missa e show nacional marcam festa de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul

O evento acontece nesta sexta-feira (15)

Nesta sexta-feira (15), Cruzeiro do Sul celebra o dia de sua padroeira, Nossa Senhora da Glória, com feriado municipal. Em razão da data, órgãos públicos municipais, estaduais e federais, além das agências bancárias, estarão fechados.

Cruzeiro do Sul terá horário de funcionamento especial para o serviço público/ Foto: Diego Silva/Secom

O atendimento de urgência e emergência será mantido no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que funcionarão normalmente para atender a população.

Equipes de limpeza atuarão ao longo do trajeto da tradicional procissão, bem como após a missa e o show do cantor Davidson Silva, que será realizado no Centro da cidade. A Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, em conjunto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), fará o controle e a organização do fluxo de veículos no percurso e no Centro, visando garantir a segurança e a fluidez no tráfego durante as celebrações.

