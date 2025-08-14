14/08/2025
Produção agrícola do Acre no 1º semestre de 2025 já ultrapassa volume total de 2024

Entre as culturas analisadas, o milho lidera em quantidade produzida, com 123.855 toneladas

O Acre encerrou o primeiro semestre de 2025 com um desempenho agrícola superior ao registrado em todo o ano anterior, é o que mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo levantamento, até julho, foram colhidas 194.212 toneladas de alimentos no estado, volume que supera as 186.688 toneladas de 2024.

Acre supera colheita de 2024 já no primeiro semestre de 2025/ Foto: Ilustrativa

A expansão das lavouras também foi registrada no levantamento. A área plantada passou de 63.988 hectares no último ano para 64.493 hectares, representando mais 500 hectares dedicados ao cultivo.

Entre as culturas analisadas, o milho lidera em quantidade produzida, com 123.855 toneladas, enquanto a laranja se destaca pelo crescimento mais expressivo, alcançando 5.245 toneladas.

Outros produtos apresentaram bom rendimento, como mandioca (508.522 t), banana (87.907 t), soja (63.138 t), café (4.921 t), arroz em casca (4.339 t), cana-de-açúcar (10.320 t), feijão (2.892 t) e fumo (113 folhas).

