Professor é afastado após suspeita de importunação e estupro contra 22 alunas

Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do investigado

Na última segunda-feira (19), um professor da rede pública do município de Careiro, no interior do Amazonas, foi afastado das funções após ser investigado por suspeita de importunação sexual e estupro de vulnerável contra 22 alunas de 11 anos.

As denúncias chegaram à Polícia Civil por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), após relatos repassados pela direção da escola. De acordo com o delegado David Jordão, os indícios apontam que o professor, que atuava em turmas do 5º ano, mantinha condutas consideradas inapropriadas.

Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do investigado/Foto: Reprodução

“Os relatos indicam aproximações excessivas, olhares sugestivos e, em um dos casos, houve menção a toques indevidos nos seios de uma das alunas. Solicitamos à Justiça o mandado de prisão temporária do investigado, mas o pedido foi indeferido”, explicou o delegado.

Apesar da negativa do pedido de prisão, a Justiça determinou o afastamento imediato do servidor, medida já cumprida para garantir o avanço das apurações. Na segunda-feira (19), foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do professor, onde foram recolhidos um celular e um notebook.

“Nos dispositivos apreendidos encontramos, de forma preliminar, materiais de conteúdo pornográfico. Esses arquivos serão analisados por perícia técnica para verificar a natureza exata do conteúdo”, completou Jordão.

As investigações seguem em andamento, com a realização de escutas especializadas com os estudantes. Já a Seduc informou que, ao receber as denúncias, a direção da unidade acionou o Núcleo de Inteligência em Segurança Escolar (Nise) e afastou o professor. O caso também está sob acompanhamento da Comissão de Enfrentamento ao Assédio Moral e Sexual (Ceams), e a secretaria reforçou que colabora com as autoridades policiais.

