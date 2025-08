Profissionais da Assistência Técnica e Gerencial do Senar são homenageados durante 1º Encontro Estadual no Acre

Durante as ações da Expoacre 2025, o Sistema Faeac/Senar/Sindicatos promoveu uma noite de reconhecimento e celebração aos profissionais que atuam diretamente com a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no estado. O destaque da programação foi a premiação dos técnicos de campo e supervisores durante o 1º Encontro Estadual da ATeG, realizado na Casa do Produtor.

A iniciativa teve como objetivo valorizar o empenho e os resultados alcançados por esses profissionais que, diariamente, transformam a realidade do campo acreano por meio de orientações técnicas, acompanhamento direto aos produtores e aplicação de boas práticas de gestão rural.

A premiação em dinheiro contemplou três técnicos de campo com melhor desempenho em 2025:

1º lugar – Josivan Araújo, da cadeia de horticultura / R$ 2.000,00

2º lugar – Antônio Alcimar, também da horticultura / R$ 1.500,00

3º lugar – Maria Angélica Nascimento, da cadeia de bovinocultura de leite / R$ 1.000,00

Além deles, o supervisor Valcermyr Teodoro também foi homenageado e premiado pela sua atuação de excelência à frente da função de supervisor. “Esse reconhecimento é mais do que merecido. A gente sabe dos desafios da atuação no campo, e é por isso que fazemos questão de valorizar o trabalho comprometido e transformador dos nossos técnicos e supervisores”, destacou Stefanye Torres, coordenadora estadual da ATeG pelo Senar Acre.

O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Zé Adriano, que viabilizou o patrocínio da premiação em dinheiro aos profissionais. Para ele, investir no agro é também reconhecer quem faz a diferença no dia a dia. “Esses técnicos são a ponte entre a tecnologia e o produtor rural. Apoiar essa premiação é, para mim, uma forma de incentivar ainda mais o desenvolvimento do nosso setor agropecuário”, afirmou o parlamentar.

Durante o encontro, o presidente da Faeac, Assuero Veronez, também prestou homenagem aos profissionais: “O que estamos vendo aqui é o reflexo de um trabalho bem feito, com responsabilidade e foco em resultados. Nosso compromisso é continuar fortalecendo essa rede de assistência técnica que tanto contribui para a sustentabilidade do agro acreano.”

A noite foi marcada por emoção, aplausos e sentimento de dever cumprido. Ao receber o troféu de primeiro lugar, Josivan Araújo agradeceu à equipe e aos produtores com quem atua: “Esse prêmio é coletivo. A gente só colhe bons frutos porque tem um time comprometido e produtores dispostos a evoluir.”

Para Antônio, a emoção falou mais alto: “Receber este prêmio em meio a profissionais tão queridos por mim tornou tudo mais especial. Espero que os próximos técnicos premiado honrem a profissão.”

Maria Angélica agradeceu a honraria e dedicou seu prêmio às mulheres do agro, especialmente as técnicas de campo da ATeG: “Quando inicio um projeto, quase sempre escuto que ‘mulher não consegue fazer isso’, ‘ela não vai aguentar o tranco.’ Pois agora está aí, não só podemos fazer todo este trabalho, como ainda podemos ser reconhecidas e premiadas.”

A premiação reforçou também o compromisso do Sistema Faeac/Senar/Sindicatos com a valorização dos profissionais que atuam no campo, promovendo inovação, eficiência e qualidade de vida no meio rural.