Progressistas fortalece liderança de Mailza e Socorro Neri com novos cargos no executivo estadual

Vice-governadora e deputada federal ocupam funções estratégicas no comando partidário

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A vice-governadora Mailza Assis e a deputada federal Socorro Neri assumiram novos cargos na Executiva Estadual do Progressistas (PP) no Acre. A mudança na composição foi oficializada pelo Diretório Nacional após reunião no partido.

Progressistas fortalece liderança de Mailza e Socorro Neri com novos cargos no executivo estadual. Foto: Ascom

Mailza, que antes ocupava a função de secretária-geral, passa a ser vice-presidente do diretório estadual. Já a deputada Socorro Neri assume a secretaria-geral, função estratégica no comando partidário. O governador Gladson Camelí segue como presidente do partido.

A atual composição foi homologada pela direção nacional do Progressistas e convalida todos os atos praticados pela comissão anterior.

Durante encontro realizado no dia 22 de julho, com a presença de membros da executiva, representantes de movimentos sociais, juventude, indígenas, mulheres e militantes do partido, foi reforçado o apoio à pré-candidatura de Mailza Assis ao governo do Acre nas eleições de 2026. Na ocasião, nasceu um novo bordão que já ecoa nos bastidores políticos do estado: “É ELA!”

Progressistas se posiciona de forma clara para as próximas eleições. Foto: Ascom

A nova composição da executiva estadual também reforça a pluralidade e a força política do partido, que se prepara para ampliar sua presença e consolidar lideranças em todas as regiões do Acre. Nas eleições de 2024, o Progressistas foi o partido que mais consagrou vitórias nas prefeituras.

Com essas mudanças, o Progressistas se posiciona de forma clara para as próximas eleições, fortalecendo a liderança de Mailza Assis como um dos nomes mais promissores do cenário político acreano.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

